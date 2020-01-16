فتاة تموت بسبب سوء التغذية بعدما أنفقت كل ما تملكه على علاج شقيقها

توفيت طالبة بسبب سوء التغذية الحاد، بعدما أنفقت كل ما تجنيه من مال لعلاج شقيقها المريض.

أثارت صورة الفتاة وو هوايان، التي كان وزنها يزيد قليلا عن 20 كغ، حالة من الغضب العارم في الصين.

وتم نقل الفتاة للمستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد معاناتها من صعوبة التنفس، لتنهال التبرعات لمساعدتها بعد انتشار قصتها.

وقال شقيق الفتاة الذي لم يكشف عن اسمه، إن شقيقته كانت تبلغ من العمر 24 عاما عند الوفاة.

Wu Huayan sacrificed her own health to make sure her brother could get medical treatment https://t.co/bqG9qnHZ4C — BBC News (World) (@BBCWorld) January 14, 2020

وأوضح الأطباء أن الفتاة عانت من مشاكل في القلب والكلى بسبب تناول كميات قليلة من الطعام على مدار خمس سنوات.

وفقدت وو هوايان والدتها عندما كانت في الرابعة من عمرها، ثم توفي والدها وهي لا تزال في المدرسة، وكانت جدتهما تتولى رعاية الفتاة وشقيقها، ثم تولى المهمة عمهما وعمتهما بتوفير 300 يوان شهريا فقط.

وظلت الفتاة تنفق أغلب الأموال على علاج شقيقها الأصغر، الذي كان يعاني من مشاكل في الصحة العقلية.

Chinese woman, Wu Huayan, 24, who lived on 20p a day dies in poverty after being forced to starve for 5 years to save money to treat her ill brother https://t.co/kLnjQEbuMy — Fairenhite (@fairenhite) January 15, 2020

وأنفقت وو هوايان على نفسها يوانين فقط يوميا، وعاشت لمدة خمس سنوات على تناول الفلفل والأرز، وعندما نقلت إلى المستشفى، كان طولها 135 سم فقط.

وأكد الأطباء أن الفتاة كانت تعاني من سوء تغذية وصلت لتساقط شعر حواجبها ونصف شعر رأسها.