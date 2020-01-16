تعرف على مركز "سامسونغ" بقائمة منح براءات الاختراع الأمريكية للعام الماضي

احتلت "سامونغ إلكترونيكس"، المركز الثاني في قائمة الشركات التي تلقت منح أمريكية لبراءات الاختراع في العام الماضي.

وكشفت بيانات صناعية، أمس الأربعاء، أن "سامسونغ" التي تعد أكبر شركات صناعة الهواتف الذكية ورقائق الذاكرة الإلكترونية في العالم، تلقت 6.417 منحة أمريكية لبراءات الاختراع في عام 2019، بحسب ما نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء.

وارتفعت قيمة المنح بنسبة 11% عن العام السابق له، بحسب بيانات "آي إف آي" لخدمات براءات الاختراع (IFI)، وهي من أكبر منصات البيانات المتعلقة ببراءات الاختراع في العالم.

وتحتفظ "سامسونغ" بالمركز الثاني في ترتيب منح براءات الاختراع الأمريكية لدى منصة "آي إف آي" (IFI) منذ عام 2006.

وفي سياق متصل، تلقت شركة "آي بي إم كورب" الأمريكية القائمة بـ9.262 منحة العام الماضي، بارتفاع 2% عن العام السابق له، محافظة على مركزها كرائدة مجال براءات الاختراع للعام السابع والعشرين على التوالي.