فيديو... شرطي أمريكي يقتل شابا حاول طعنه

أطلق ضابط أمريكي في ولاية كاليفورنيا، النار على شاب حاول الاعتداء عليه عقب تورطه في سرقة متجر.

وظهر في مقطع فيديو نشرته شرطة كاليفورنيا، الضابط الأمريكي وهو يطالب الشاب بإلقاء سكين طويل كان يحمله.

ولكن الشاب لم يخضع لأوامر الشرطي وانقض عليه محاولا طعنه.

ولم يجد الشرطي أمامه سوى إطلاق النار على الشاب، الذي أعلنت وفاته فور وصوله للمستشفى.