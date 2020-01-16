"بلوفين" روبوت بأيدي طلاب من الإمارات يثير دهشة العالم... فيديو

انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للروبوت الذكي "بلوفين" (BluePhin) وهو يجمع النفايات العائمة في المسطحات المائية، وهو واحد من أكثر حلول إدارة النفايات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم.

وأوضح التقرير أن بلوفين يجمع البلاستيك والطحالب وغيرها من الحطام لمعالجة التلوث البحري في البحيرات والأنهار والبرك والقنوات، والمرافئ والموانئ، إضافة إلى المناطق المحاذية للسواحل.

وأفادت تقرير قناة CNN بأن الفكرة التي ظهرت بين أروقة الجامعة الأمريكية في الشارقة، قد حظيت برعاية تامة ودعم كبير من قبل مركز الشارقة لدعم ريادة الأعمال.

وتعد شركة بلوفين شركة ناشئة، توفر حلول مبتكرة للهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في رؤية 2030.

وسجلت انبعاثات الكربون الناتجة من الاختراع صفر، مما يثبت جدارته الفائق في كونه صديقاً للبيئة، ويوفر معايير عالية في الذكاء الاصطناعي.