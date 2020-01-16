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19:06 16 يناير/ كانون الثاني 2020
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    ويندوز 8

    توقف دعم "ويندوز 7"... مشاكل وحلول

    © flickr.com / Dell Inc.
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    قررت شركة "مايكروسوفت" التخلي عن نظام التشغيل، ويندوز 7، الذي أصدرته في عام 2009، وذلك عبر توقيف التحديثات المجانية والأمنية التي كانت توفرها الشركة.

    كما أعلنت الشركة أنها ستتوقف عن الدعم التقني أيضا للبرامج المثبتة على الأجهزة وعدم توفير التحديثات الأمنية لها ابتداءا من يوم 14 يناير.

    ماذا سيحدث للويندوز المثبت على الجهاز؟

    ستواصل الأجهزة التي تعمل بنظام "ويندوز 7" عملها كما لو لم يحدث أي شيء، ومع ذلك فإن توقف دعم الشركة سيؤدي إلى ظهور عثرتين كبيرتين.

    مايكروسوفت ويندوز 10
    © AP Photo / Richard Drew
    اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في نظام التشغيل "ويندوز 10"

    أولا، ستتوقف البرامج الجديدة، التي أصدرتها مختلف الشركات المصنعة، في النهاية، عن العمل على نظام التشغيل القديم، لأن متطلبات نظامها تتزايد طوال الوقت، وذلك كون النظام لن يستطيع أداء مهامه دون وجود تحديثات.

    وثانياً (وربما هذا هو الأهم)، ستتوقف تحديثات الأمان، الأمر الذي سيجعل جهازك عرضة للقرصنة حيث ستظهر ثغرات جديدة لا يتم تفاديها أبدا. أي أن جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام "ويندوز 7" سيصبح هدفا لأغلب القراصنة حول العالم بسبب فقدانه تحديثات الأمان.

    لا أريد الانتقال إلى نسخة جديدة من الويندوز، ماذا علي أن أفعل؟

    في حال كان المستخدم لا يريد الانتقال إلى ويندوز 10، فيمكنه متابعة العمل على ويندوز 7 دون أي مشاكل. ولكن قف فقط بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات.

    وهنا يمكننا تذكر الحالة مع "ويندوز إكس بي"، حيث بعد أن قامت مايكروسوفت بوقف الدعم، عادت ونشرت تحديثا أمنيا له، بعد انتشار فيروس الفدية "WannaCrypt" الذي انتشر على نطاق واسع.

    لماذا تريد الشركة نقل المستخدمين إلى "ويندوز 10"؟

    من المعروف أن شركة مايكروسوفت هي شركة ربحية، وحين تريد نقل المستخدمين إلى النظام الجديد، فإن هدفها هو الحصول على أموال أكثر.

    حيث أن "ويندوز 10"، على عكس الإصصدارات السابقة، يقوم بجمع بيانات المستخدمين (تاريخ زيارات مختلف المواقع، هواياتك، إلخ) من أجل بيعها في المستقبل إلى "غوغل" على سبيل المثال أو عرض إعلانات مستهدفة بدقة أكبر والربح منها (هذا من أبسط الأمثلة).

    بدائل نظام "ويندوز 7"

    ويندوز 8.1. من المعروف أن مايكروسوفت لم تنتقل مباشرة من النسخة السابعة إلى العاشرة، وإنما كان هناك نسخة ويندوز 8. حيث تتلقى إلى يومنا هذا التحديثات المطلوبة والدعم اللازم. كما تم الانتقال إلى نسخة 8.1 وسيتم تحديثها حتى 10 يناير 2023.

    نظام لينوكس. يعد نظام لينوكس بديلا جيدا لأنظمة ويندوز، ولكن ليس للمستخدمين التقليديين، حيث يفتقر هذا النظام إلى العديد من البرامج التي تعود عليها مستخدم نظام ويندوز، وطريقة العمل والتعامل معه تختلفان أيضا. لذلك في حال قررت الانتقال إلى هذا النظام عليك أولا الاطلاع عليه.

    الانتقال إلى نظام "ماك". يعتبر نظام "ماك" من شركة آبل، بديلا مثاليا لمستخدمي ويندوز، حيث يمتلك العديد من البرامج المتطابقة، كما يتمتع بنظام آمن جدا.

    بيع الكمبيوتر والانتقال إلى هاتف ذكي. بعد التطوير الذي حدث على الهواتف الذكية في الوقت الحاضر، فإنه من السهل جدا أن تحل مكان الكمبيوتر المكتبي.

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