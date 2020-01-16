منتجة أحدث أفلام جيمس بوند تكشف حقيقة قيام امرأة بدور العميل 007

قالت منتجة أحدث أفلام جيمس بوند في مقابلة، إن الشخصية المقبلة التي ستلعب دور العميل 007 لن تكون امرأة، مع تزايد التكهنات بشأن من سيحل محل الممثل دانييل كريغ في تجسيد الشخصية.

ومن المقرر أن يتنحى كريغ (51 عاما) عن أداء الشخصية بعد الفيلم الأحدث "لا وقت للموت" (نو تايم تو داي) والذي سيعرض في أبريل/ نيسان.

وانتشرت الشائعات بشأن من سيحل محل كريغ وهل ستكون امرأة لكن باربرا بروكولي أبلغت مجلة فارايتي أن الممثل الذي سيلعب الدور سيكون حتما رجلا، حسب "رويترز".

وقالت بروكولي وهي منتجة الفيلم إلى جانب مايكل جي. ويلسون: "يمكن أن يكون (الممثل) من أي عرق لكن لا بد أن يكون رجلا".

Jumping into the start of a new week. #MondayMotivation pic.twitter.com/wJN2PVAkxm — James Bond (@007) January 13, 2020

وسلسلة أفلام بوند من أكبر السلاسل من حيث الإيرادات في العالم، إذ حقق فيلم (سبكتر) الذي أنتج عام 2015 إيرادات بلغت 880 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بينما تجاوز فيلم (سكاي فول) الذي أنتج عام 2012 حاجز المليار دولار عالميا.

Learn the secrets of the action vehicles from #NoTimeToDie, now on show at the Bond In Motion exhibition in London. Includes Bond’s on screen Aston Martin DB5 with bullet hits and Aston Martin V8. pic.twitter.com/RZ4yWINUkW — James Bond (@007) January 11, 2020

وقالت بروكولي إنها تؤمن بابتكار شخصيات نسائية قوية، لكنها أضافت: "لست مهتمة بأخذ شخصية رجل ومنحها لمرأة كي تجسدها. أعتقد أن النساء أكثر أهمية من ذلك".