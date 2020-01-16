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19:06 16 يناير/ كانون الثاني 2020
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    منتجة أحدث أفلام جيمس بوند تكشف حقيقة قيام امرأة بدور العميل 007

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    قالت منتجة أحدث أفلام جيمس بوند في مقابلة، إن الشخصية المقبلة التي ستلعب دور العميل 007 لن تكون امرأة، مع تزايد التكهنات بشأن من سيحل محل الممثل دانييل كريغ في تجسيد الشخصية.

    رامي مالك - حفل توزيع جوائز أوسكار
    © REUTERS / MARIO ANZUONI
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    ومن المقرر أن يتنحى كريغ (51 عاما) عن أداء الشخصية بعد الفيلم الأحدث "لا وقت للموت" (نو تايم تو داي) والذي سيعرض في أبريل/ نيسان.

    وانتشرت الشائعات بشأن من سيحل محل كريغ وهل ستكون امرأة لكن باربرا بروكولي أبلغت مجلة فارايتي أن الممثل الذي سيلعب الدور سيكون حتما رجلا، حسب "رويترز".

    وقالت بروكولي وهي منتجة الفيلم إلى جانب مايكل جي. ويلسون: "يمكن أن يكون (الممثل) من أي عرق لكن لا بد أن يكون رجلا".

    وسلسلة أفلام بوند من أكبر السلاسل من حيث الإيرادات في العالم، إذ حقق فيلم (سبكتر) الذي أنتج عام 2015 إيرادات بلغت 880 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بينما تجاوز فيلم (سكاي فول) الذي أنتج عام 2012 حاجز المليار دولار عالميا.

    وقالت بروكولي إنها تؤمن بابتكار شخصيات نسائية قوية، لكنها أضافت: "لست مهتمة بأخذ شخصية رجل ومنحها لمرأة كي تجسدها. أعتقد أن النساء أكثر أهمية من ذلك".

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    أخبار الفن, السينما, جيمس بوند
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