آلاف الفتيات جاهزات لتحمل "خروج غاز" الملياردير بهدف السفر إلى القمر

أرسلت أكثر من 20 ألف امرأة استمارتها لتصبح حبيبة الملياردير الياباني يوساكو ميزاوا، وستسافر الفائزة مع الملياردير إلى القمر.

وتضمنت الاستمارة عدة أسئلة حول توافق طبع الفتاة مع طبع الملياردير، من بينها، إن أخرج ميزاوا غازات (فسا) أمامك ما الذي ستفعلينه؟ وسؤال آخر، إن سافرتم في طائرة خاصة إلى أين سترغبين الذهاب؟

ثم في النهاية تم عرض صورة الملياردير للمتقدمات التي كانت حزينة أو سعيدة معتمدة على درجة أجوبتهم، بحسب ما نقلته صحيفة "إيجا وون".

ونشرت قناة AbemaTV بيانات عن عدد المتقدمات والتي ستقوم ببث البرنامج التلفزيوني عن الملياردير، وحسب ميزاوا فهو يبحث عن فتاة لبناء علاقة جدية.

Recruitment of matchmaking partners for

Yusaku Maesawa @yousuck2020 is closed. Thank you very much for many applications from Japan and abroad.



Total number of applications: 27,722



Those who will be in the selection will be notified by around Jan 23rd. Please wait a little. — AbemaTV(アベマTV)@今日の番組表から (@AbemaTV) January 17, 2020

بدأت المسابقة في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني وستتمكن كل فتاة فوق سن العشرين من المشاركة وسيتم منح الأفضلية "للشخصيات الإيجابية". ومن المخطط أن يعقد الملياردير عدة لقاءات مع المتقدمات على الهواء مباشرة. ومن المخطط أن يختار ميزاوا شريكًا في مارس/ آذار 2020.

يبلغ الملياردير ميزاوا، 44 سنة من العمر، وهو مصمم أزياء ومؤسس متجر Zozo للملابس على الإنترنت. ويقدر "فوربس" ثروته بملياري دولار، كما سيكون أول سائح فضائي يذهب إلى مدار القمر، وتنظم الشركة التابعة لإيلون ماسك SpaceX الرحلة. وباع الملياردير في سبتمبر 2019 حصة أساسية لشركته ثم استقال من منصبه كرئيس تنفيذي.