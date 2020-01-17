طائرة روسية تهبط عن طريق الخطأ على مدرج غير مكتمل البناء... فيديو

تفاجأ ركاب طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" عندما اكتشفوا أنهم قد هبطوا بالفعل على أحد المدارج الذي مازال قيد الإنشاء، ولكنهم عندما لاحظوا ذلك، كان كل شيء قد تم بالفعل.

وهبطت طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" وعلى متنها 99 شخصا، بكل أمان على المدرج غير المكتمل في ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في العاصمة الروسية، يوم أمس الخميس، لم تقع أي إصابات بين الركاب وأفراد الطاقم، ولم تحدث أي مشاكل أخرى.

Russian #SSJ100 has landed on Domodedovo International airport’s runway, which has not yet been commissioned pic.twitter.com/kGyE62uXV9 — RT (@RT_com) January 16, 2020

​توضح اللقطات التي التقطها أحد الركاب من داخل الطائرة أنها تنحدر تدريجياً نحو مدرج لا يحتوي على خطوط أو علامات، على الرغم من أن علامات المدرج غير الموجودة لم تثر أي شكوك لدى الركاب، كما أن الفيديو لا يظهر أي أثر للذعر أثناء الهبوط الصعب.

وقال الطيار الذي يعمل لدى شركة "إيرو إيرلاينز" وهي شركة طيران روسية مقرها مدينة إيركوتسك في سيبيريا: "لم يكن هناك أي طارئ على متن الطائرة كما أن الأمر برمته كان خطأه بسيط".

وأوضح الطيار: "إن الأحوال الجوية كانت سيئة في العاصمة وكان لدي رؤية أفضل للممر غير المكتمل، والذي يقع على بعد 280 مترًا فقط من المسار القديم".

وأكد الطيار أنه أجرى هبوطًا روتينيًا بدون أي أخطاء، فالأمر يتعلق فقط بأنه هبط في المكان الخطأ على بعد أمتار بسيطة من المهبط الحقيقي.

#SSJ100 а/к ИрАэро, выполнявший чартерный рейс (SU95) из Сабетты(SBT) в Домодедово(DME) экстренно сел на 3-ю строящуюся полосу в #Домодедово.

В настоящий момент проводится эвакуация пассажиров, пострадавших нет.https://t.co/YgXqqGA5Yf pic.twitter.com/eDHwe6WxnE — Otvinta (@otvinta_flu_cc) January 16, 2020

​بدأ بناء المهبط الجديد في مطار "دوموديدوفا" في عام 2014، وكان من المقرر الانتهاء منه في غضون عامين، لكن إفلاس شركة المقاولات المتعهدة للمشروع أوقف عملية البناء، مع اكتمال المدرج بنسبة 80 بالمائة، وفقًا لصحيفة فيدوموستي، قالت وزارة النقل العام الماضي إنها حريصة على استئناف المشروع، لكنها لم تعلن بعد متى سيتم تشغيل القطاع أخيرًا.