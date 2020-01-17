هيفاء وهبي وراموس في تغريدة للنادي الملكي

جاء احتفال الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد لكرة القدم، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بفوزه بكأس السوبر الإسباني في مدينة جدة السعودية، بطريقة مختلفة وطريفة.

وشارك الحساب الرسمي للنادي الملكي باللغة العربية، صورة للاعب سيرجيو راموس، وهو يقبل الكأس، بعد انتهاء المباراة، وكتب معها "بوس الواوا"، وهي أغنية الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي.

من جانبها، أعادت هيفاء وهبي نشر تغريدة نادي ريال، عبر حسابها على موقع التغريدات.

وفاز ريال مدريد على غريمه في العاصمة أتليتيكو مدريد 4-1 بركلات الترجيح، ليحرز لقب النسخة الأولى من كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بشكلها الجديد في السعودية، بعد التعادل بدون أهداف، عقب وقت إضافي في مباراة متوترة وحماسية الأحد الماضي.

وكانت كأس السوبر هي المباراة الافتتاحية في الموسم بين بطلي الدوري والكأس، قبل أن تتوسع البطولة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لتشمل أربعة فرق وتقام في السعودية بعقد قيمته 120 مليون يورو (133 مليون دولار) وفقا لتقارير صحفية.