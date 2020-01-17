منافستا الأمس حليفتا اليوم... نبيلة عبيد ونادية الجندي في أول عمل فني يجمعهما

كشفت الفنانتان المصريتان، نبيلة عبيد ونادية الجندي، عن مفاجأة كبرى لجمهورهما، وهي تعاونهما سويا في عمل فني لأول مرة.

وشاركت نادية الجندي جمهورها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أول صورة تجمعها مع نبيلة عبيد من جلسات التحضير لمسلسل تلفزيوني من بطولتهما، من أجل عرضه في شهر رمضان، ويحمل اسم "نساء من ذهب".

ويظهر في الصورة أيضا، الفنانتان سميحة أيوب، وكذلك هالة فاخر، بعد خلعها للحجاب، ومخرج المسلسل، وائل إحسان.

وكتبت نادية الجندي: "إلى لبنان الآن مع أسرة المسلسل، حبيبتي النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، والفنانة القديرة سميحة أيوب والجميلة هالة فاخر ومخرج العمل الأستاذ وائل إحسان".

وأعلنت الجندي أن تصوير المسلسل سيبدأ الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

يشار إلى أن نادية الجندي ونبيلة عبيد كانتا من أبرز الأسماء المتنافسة على جذب أعلى إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ونفت نبيلة عبيد، في أحدث لقاء تلفزيوني لها مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، وجود خلاف بينها وبين نادية الجندي، موضحة أن البعض حاول الإيقاع بينهما، ولكن فشلت مساعيه.

وأكدت عبيد أن المستفيد الأكبرمن المنافسة بينها وبين نادية الجندي، كان هو الجمهور.

وكان آخر ظهور فني لنبيلة عبيد عام 2015، في مسلسل "لهفة"، من بطولة دنيا سمير غانم، بينما كان آخر مسلسلات نادية الجندي، في نفس العام، بعنوان "أسرار"، ويشارك في بطولته حسام فارس وأحمد سعيد عبد الغني، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.