استديوهات "فوكس" السينمائية الأمريكية تستغني عن اسمها الشهير

ستتخلى استديوهات "فوكس القرن العشرين" السينمائية الأمريكية، عن اسمها الشهير، والذي كان يسبق العديد من أشهر الأفلام السينمائية، منها "حرب النجوم" و"صوت الموسيقى".

واتخذت القرار شركة "ديزني"، بعدما اشترت شركة "فوكس" وأصول لها، في العام الماضي 2019، وذلك في صفقة خرافية بلغت 71 مليار دولار أمريكي، بحسب مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكية.

Disney Drops Fox Name, Will Rebrand as 20th Century Studios, Searchlight Pictures https://t.co/ovIu28I3R2 — Variety (@Variety) January 17, 2020

وستحمل الاستديوهات اسم "استديوهات القرن االعشرين"، بعد الاستغناء عن اسم "فوكس"، بينما ستحمل شركتها لإنتاج الأفلام المستقلة "فوكس سيرش لايت" اسما جديدا هو "سيرش لايت بيكتشرز".

Almost a year after Disney's acquisition of 21st Century Fox closed, the studio is making some name changes https://t.co/o5pm4YrEcx — The Hollywood Reporter (@THR) January 17, 2020

وسيكون فيلم "The Call of the Wild" هو أول فيلم سيحمل الاسم الجديد "استديوهات القرن العشرين"، والذي سيطرح في دور العرض السينمائية يوم 21 فبراير/ شباط المقبل، وهو من بطولة هاريسون فورد.

وبهذه الصفقة، تضع شركة "ديزني" التي تأسست في عام 1923، يدها على استوديوهات "توينتي سنتشري فوكس" السينمائية وتضمها إلى استوديوهاتها، وهما تمثلان معا 40% من عائدات التذاكر الأمريكية.