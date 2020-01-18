وزارة السياحة والآثار المصرية تعلن موعد افتتاح "قصر البارون"

تفقد خالد العناني وزير السياحة والأثار المصرية، آخر مستجدات مشروع ترميم قصر البارون بحي مصر الجديدة، تمهيدا لافتتاحه في شهر فبراير/شباط.

ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، تتم إعادة تأهيل القصر ليصبح معرضا يروى تاريخ حي مصر الجديدة، ويشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة عبر العصور المختلفة.

كما يعرض المتحف أهم معالم حي مصر الجديدة التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية.

وأعلنت محافظة القاهرة أن افتتاح قصر البارون بمصر الجديدة سيتم عقب الانتهاء من أعمال الترميمات التي تنفذها وزارة السياحة والأثار بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

قصر البارون هو قصر تاريخي يقع في منطقة مصر الجديدة، تم بنائه على الطراز الهندي، وشيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان.

وتم تقديم مقترح لأن تكون أسعار تذاكر الدخول للقصر بالنسبة للمصريين 20 جنيها و10 جنيهات للطلاب، بينما تبلغ سعر تذكرة دخول الأجانب 100 جنيه و50 جنيه للطلبة.