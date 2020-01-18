طبيب يوضح أسباب زيادة الإصابة بجلطات القلب في الشتاء

ووفقا لما نشرته صحيفة "تواصل" السعودية، قال الدكتور وليد الحبيب استشاري أمراض القلب، إن ازدياد الجلطات القلبية والرئة والدماغ وأمراض القلب في فصل الشتاء بوجه عام، ينتج عن تقلص الشرايين وزيادة عوامل التخثر وزيادة الأدرينالين في الجسد والإجهاد الشديد.

وأوضح الحبيب أن بعض الدراسات توصلت لنتائج تفيد بأن المناطق الأكثر دفئا تزيد المشاكل الصحية فيها خلال الشتاء عن المناطق التي تعود أهلها على البرودة.

ونوه الحبيب إلى أن لجوء البعض إلى التدفئة بصورة أكبر لمواجهة البرودة، يعرضهم للمشاكل الصحية المختلفة ومنها الأمراض القلبية.

وقدم الطبيب السعودي نصائح بضرورة الموازنة بين البرودة والتدفئة وعدم زيادة التدفئة كونها توسع الشرايين.

كما شدد الحبيب على ضرورة التقليل من الأطعمة التي يوجد بها نسب عالية من الدهون والزيوت والكوليسترول، والحرص على التعرض للشمس لاكتساب "فيتامين د".