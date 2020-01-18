دراسة: قطتك قد تلتهم جسدك

كشفت دراسة حديثة أن القطط قادرة على تناول جثث الموتى، ما يعني أنه في حال موت صاحبها قد تلتهم جسده.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، قام الباحثون في جامعة كولورادو بدراسة القطط عقب اكتشاف اقتحام قطتين لمركز الأبحاث التابع للجامعة والتهام الجثث المتحللة هناك.

القطتان عادتا أكثر من مرة لأكل الجثث مع التركيز على أنسجة الذراعين، وكان من المدهش أنها تعود إلى الجثث نفسها التي بدأت بأكلها.

وترك الباحثون 40 جثة بشرية في الهواء الطلق لمدة 35 يوما على أمل فهم ما يحدث عند تحلل اللحم، قبل اقتحام القطط المبنى والبدء في التهام الجثث.

إحدى القطط اهتمت بجثة سيدة تبلغ من العمر 79 عاما، وقضمت الأنسجة الرخوة في الذراع الأيسر والصدر، بينما قامت القطة الثانية بالتهام ذراع وبطن رجل يبلغ من العمر 70 عاما.

وخلال الـ35 يوما التالية، التي تركت فيها الجثث في الهواء الطلق، عادت القطط إلى الموقع، وتوجهت إلى الجثث التي اختارتها في البداية.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة لم تفاجئهم، حيث أن هناك العديد من الحالات قامت فيها الحيوانات الأليفة بالتهام أجساد مالكيها بعد تحللها.