بنك يفصل موظفة بسبب رد فعلها الإنساني تجاه عميل

قررت إدارة أحد البنوك الأمريكية، فصل موظفة بسبب رد فعلها الإنساني تجاه عميل، منحته 20 دولارا من مالها الخاص.

ووفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تعمل إيملي جيمس في مركز اتصالات البنك الأمريكي وتلقت اتصالا من أحد العملاء يشتكي من أن تأخير صرف شيك بمبلغ 1000 دولار إلى ما بعد أعياد الميلاد سيجعله مفلسا.

وأوضح العميل للموظفة، أنه حتى لا يملك ما يكفي من المال لدفع ثمن البنزين.

وشعرت إيملي بالأسف تجاهه وعندما أدركت أنه يتحدث بالقرب منها، حصلت على إذن وتوجهت له ومنحته 20 دولارا من مالها الخاص.

وبررت إيملي رد فعلها، بشعورها بالفزع تجاه العميل، لتقرر مساعدته، قائلة: "قررت مساعدته لأنني كنت في نفس الموقف، لقد تقطعت بي السبل وانتابني شعور بالعجز. عيد الميلاد هو اليوم الذي ينبغي أن نكون فيه لطفاء مع بعضنا البعض".

وعقب أسبوع من فعلتها الإنسانية، تم إبلاغ إيملي من جانب البنك بفصلها بسبب "تفاعل غير مصرح به مع عميل"، حتى أن المشرف الذي منحها الإذن بمغادرة العمل فقد وظيفته أيضا.