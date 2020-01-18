قاتل يعترف بذبحه فتاة على الهواء مباشرة... فيديو

اعترف شاب هندي خلال استضافته في برنامج على الهواء مباشرة، بارتكابه جريمة قتل.

وقال سائق الأجرة الهندي مارندر سينغ، إنه يريد الاعتراف بجريمته على الهواء، لتوافق إدارة القناة التي أبلغت السلطات أيضا.

واعتقلت السلطات الهندية السائق الذي يبلغ من العمر 31 عاما، بعد اعترافه بالقيام بذبح حبيبته.

واعترف سينغ بأنه قتل حبيبته السابقة ليلة رأس السنة بنحرها، لاعتقاده أنها كانت على علاقة مع شاب آخر.

وكان العاملون في فندق قد عثروا على جثة الشابة البالغة من العمر 27 عاما مضرجة بالدماء، بعد يومين من نزولها في الفندق مع سينغ.

وتم تصوير رجال الشرطة وهم يدخلون الاستوديو لإلقاء القبض على الشاب، ومرافقته لمركز الاحتجاز.