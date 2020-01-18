مسلحون يقتحمون مدرسة ويفتحون النار على الطلبة... فيديو

أظهرت كاميرات مراقبة داخل ملعب إحدى المدارس في البرازيل، قيام رجلين مسلحين باقتحام الملعب وفتحا النار على الطلاب.

ووقع الحادث في مدرسة بمدينة فورتاليزا شمال شرقي البرازيل، وأدى إطلاق النار لإصابة 3 طلبة على الأقل.

وقالت شبكة "غلوبو" البرازيلية، إن رجلين مجهولي الهوية اقتحما الملعب أثناء المباراة التي كانت تنظمها كنيسة في المدينة، مساء الأربعاء.

وأظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة، الرجلين وهما يحملان مسدسا، ويطلقان النار عشوائيا على اللاعبين، فيما عمت الفوضى الملعب خلال محاولات الجميع الهروب.