بعد استفزازه لشرطي المرور ورفضه إظهار رخصة القيادة... قام بخلع النافذة وبطحه أرضا... فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ألتقطته كامير مثبتة في أحد شوارع الولايات المتحدة لحديث دار بين شرطي مرور قام بإيقاف سيارة وطلب رخصة القيادة فرفض السائق.

ويظهر بالفيديو أن شرطي المرور ذهب إلى السائق وبدأ الحديث بكل احترام وطلب منه إشهار رخصة القيادة الخاصة به، فرفض السائق لأنه مستغرب ما حدث وقال للشرطي "أريد أن تخبرني ماذا يحدث".

الشرطي أبلغه "سأخبرك بكل سرور بعد أن أرى رخصة السير"، مؤكداً على أن أمامه حلين إما إشهار الرخصة أو السجن.

وبدأ السائق باستفزاز الشرطي ممتنعاً عن اشهار الرخصة، طالباً فيديو من الكاميرا يثبت أن هناك مخالفة، قبل أن يقوم الشرطي باستدعاء المؤازرة قائلاً للرجل أنه أمام فرصة أخيرة، مع إصرار السائق على الامتناع.

وما كان من الشرطي إلا أن لبس قفازاته وخلع النافذة محاولاً إخراج السائق من السيارة بعد مقاومة عنيفة منه ليتدخل بعدها زملائه ويبطحونه أرضاً ويقومون بتثبيته واعتقاله إلى المخفر.