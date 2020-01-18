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18:20 18 يناير/ كانون الثاني 2020
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    نانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم وابنتيهما ميلا وإيلا

    أول تحرك من نانسي عجرم وزوجها بعد فيديو التهديد بالقتل

    © Photo / Facebook/ NancyAjram
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    تقدمت الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بشكوى إلى النيابة العامة ضد أحد الأشخاص يدعى وسيم زكور والذي يعرف نفسه بأنه صحفي سوري وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها أو إحدى بناتها.

    وتقدمت نانسي عجرم بشكوى عن طريق المكتب القانوني اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي لدى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد وسيم زكور.

    وجاء في الشكوى "أن الموكلين (نانسي وفادي) يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في منزلهما".

    المطربة اللبنانية نانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم
    © Photo / Facebook/ NancyAjam
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    وورد في الشكوى أن "المدعى عليه عمد في بث مباشر على صفحته عبر فيسبوك إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك".

    وأكدت الشكوى أن "المدعى عليه أقدم على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهما إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولا وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وأنهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية".

    وكان الشاب الذي يدعى وسيم زكور ويعرف نفسه بأنه صحفي سوري، قال في الفيديو إن أهل الشاب القتيل يمكن أن يثأروا في أي وقت.

    وقال: "أنت (نانسي) أخلاقك بشعة وتأكلين حقوق من يعملون لديكم. أنت شريكة مع زوجك في الجرم. لن يتم السكوت على مقتل الشاب وسوف تقتل (فادي الهاشم) أنت وإحدى بناتك أو نانسي. كوني حذرة يا نانسي".

    وفي السياق، أكد المحامي جرمانوس أن "الفنانة نانسي عجرم ستلاحق قضائيا كل شخص يفبرك أخبارا وينشر شائعات عنها. كما ستتم ملاحقة كل شخص تعرض لها ولعائلتها بالتهديد قضائيا". بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

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    أخبار المنوعات, دعوى قضائية, تهديد بالقتل, نانسي عجرم
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