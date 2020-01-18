"أكذب عليك"... هذا ما طلبه تركي آل الشيخ قبل دخوله غرفة العمليات

وقال "المهندس"، خلال الحفل الغنائي الذي أحياه أمس الجمعة، إن "آل الشيخ" طلب منه قبل لحظات من دخوله غرفة العمليات، أن يؤدي أغنية "أكذب عليك"، للمطربة الجزائرية الراحلة وردة، وأن يهديها إلى الجمهور الحاضر.
#ماجد_المهندس: تواصلت مع معالي المستشار تركي ال الشيخ قبل دخوله غرفة العمليات.. وأهديه هذه الأغنية المحببة إليه@Neshan @salhendi@majidalmohandis@Turki_alalshikh #ليلة_البرنس#ليله_البرنس_ماجد_المهندس#ماجد_المهندس#ليالي_الأساطير#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/sOLQ35Pho1— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 17, 2020
وكرمت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ، ماجد المهندس، وذلك على هامش إحيائه حفلا غنائيا كبيرا على مسرح محمد عبده في الرياض، ضمن ليلته التي حملت اسم "ليلة السندباد"، وهي آخر حفلات ليالي الأساطير التي ينظمها موسم الرياض في المملكة.
فيديو.. هيئة الترفيه تكرّم #ماجد_المهندس في ليلته على مسرح محمد عبده @Neshan @salhendi@majidalmohandis@Turki_alalshikh #ليلة_البرنس#ليله_البرنس_ماجد_المهندس#ماجد_المهندس#ليالي_الأساطير#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/Cnh1dGyf8x— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 17, 2020
وقدم حفل ماجد المهندس، الإعلامي اللبناني، نيشان، وقام بتسليم التكريم للمطرب العراقي، رئيس قطاع التواصل بهيئة الترفيه، أحمد آل محمدي، نيابة عن تركي آل الشيخ، وكانت عبارة عن "درع" حملت اسمه.
يشار إلى أن تركي آل الشيخ، سافر في رحلة العلاج، في شهر ديسمبر/ كانون الأول.
وذكرت مصادر لصحيفة "سبق" السعودية وقتها أن "الفحوصات الطبية التي سيخضع لها آل الشيخ تأتي لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة".
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