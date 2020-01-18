بعد علاقة دامت 3 سنوات... ريهانا تنفصل عن صديقها السعودي

انفصلت المطربة الأمريكية، ريهانا، بصورة نهائية عن صديقها، رجل الأعمال السعودي، حسن جميل، وذلك بعد علاقة بينهما دامت 3 سنوات.

وكشفت مجلة "أس" الأمريكية، أمس الجمعة، نقلا عن مصادر، أن ريهانا وجميل (البالغ كلاهما 31 عاما) انفصلا، منذ أن نشأت علاقتهما في يونيو/ حزيران 2017.

وكانت ريهانا وحسن جميل حريصان على إضفاء طابع الخصوصية على علاقتهما، حتى اعترفت في يونيو 2019 بعلاقتها به، وذلك خلال لقاء لها مع مجلة "إنترفيو"، ولكنها لم تفصح عن أي خطط للزواج منه.

Rihanna and Hassan Jameel have reportedly broken up 💔https://t.co/qGfe1Tb9uZ pic.twitter.com/VOYfWrsIMb — Complex Music (@ComplexMusic) January 17, 2020

وكشف مصدر في سبتمبر/ أيلول 2019، أنه "على الرغم من تضارب شخصياتهما، إلا أنهما راضيان بهذا الاختلاف"، فيما اعتبر مصدر مطلع آخر في أكتوبر/ تشرين الأول، أن ريهانا وحسن جميل يشكلان "ثنائي رائع"، وذلك لأن جميل جاد بطبعه بينما هي مرحة وجامحة.

وكانت ريهانا ردت على مزاعم حملها، خلال مقابلة مع مجلة "فوغ" في شهر أكتوبر، فقالت ضاحكة: "لا أعتقد هذا، ولكني لا أعلم مخططات الرب، أتوقع أن تنهال علي شائعات الحمل بعد إجراء هذه المقابلة".

موقع THE CUT ينشر معلومة عن "حسن جميل" بوي فريند "ريهانا" بأنه من عام 2012م الى عام 2017م كان متزوج من خبيرة الفن التونسية #لينا_لازار وزواجهم كان بدار اوبرا بباريس, وتعتبر #لينا_لازار من مؤسسين "اسبوع الفن بجدة" "Jeddah Art Week" pic.twitter.com/OiFHaNPldF — Vintage (@MrAbzMan) June 14, 2019

وواعدت ريهانا في الماضي، المطربان كريس براون ودريك، بينما كان حسن جميل متزوجا من خبيرة الفن من أصول تونسية، لينا لازار من 2012 إلى 2017.

وليست ريهانا هي أول من يواعدها حسن جميل من المشاهير، إذ كان مرتبطا في السابق بعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل.

وحسن جميل، هو نائب رئيس مجلس الإدارة شركة عبد اللطيف جميل، التي تمتلكها عائلته، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، ولديها حقوق التوزيع الحصري لسيارات "تويوتا" اليابانية في المملكة العربية السعودية وسبعة بلدان أخرى.

وتقدر قيمة ثروة عائلة حسن جميل بـ 1.5 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".

كما أن جميل هو رئيس منظمة عائلته الخيرية، التي تأسست في عام 2003، وتهدف إلى إنهاء الفقر وتحسين الصحة والتعليم وخلق فرص ثقافية واقتصادية للناس في الشرق الأوسط وحول العالم.