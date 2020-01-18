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22:53 18 يناير/ كانون الثاني 2020
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    انستغرام

    الانستغرام والاكتئاب علاقة متبادلة ونسبية

    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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    أجريت دراسات كثيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي عن النتائج التي يحصلون عليها نتيجة نشر صورهم ومدوناتهم الشخصية، وكانت أكثر النتائج بروزا هي أن موقع انستغرام هو السبب الرئيسي للاكتئاب من جهة ومعالج له من جهة أخرى، بالإضافة لكون الموقع قد يكون مصدر مادي لكثير من الأشخاص.

    ويعتبر الانستغرام الشبكة الاجتماعية الكبرى لمشاركة الصور والفيديوهات على محيط واسع من العالم، وذلك بسبب الفلاتر التي يمكن استخدامها لتخصيص الصور كي تظهر على النمط الذي يميز الشخص عن الآخرين، مما يجعل هذا التطبيق برنامجاً ممتازاً للتحرير وكان تحليل الدراسات لهذه النتائج المتضاربة في أن الفتيات الجميلات الواتي يملكن أجسام فاتنة يقومون بنشر فيديوهات وصور في القصص اليومية والحسابات الشخصية ويحصلون على عدد كبير من الإعجابات والردود على الخاص، فهذا كله يساهم في تحسين المزاج وانهاء أي حالة اكتئاب لدى الفتاة حسب ما نشرته مجلة "Sex Roles".

    انستغرام
    © CC BY 2.0 / geralt
    إنستغرام يحارب فوتوشوب
    ونوهت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لا يملكون عدد كبير من المتابعين ويقومون بنشر صورهم دون أن يحصلو على الاعجابات، فإنهم يتأثرون سلبيا وبدرجة كبيرة من الاشخاص الذين يملكون عدد كبير من المتابعين، لدرجة أن 90% يصابون بحالة اكتئاب حسب بعض الإحصاءات التي نشرت على مواقع التواصل.

    وبسبب ذلك قام انستغرام بإلغاء ميزة (معرفة العدد الحقيقي للمعجبين بكل صورة) حيث أنه يكتب حازت هذه الصورة على اعجاب شخص وآخرين دون ذكر العدد الحقيقي.

    وفي ذلك راحة نفسية للأشخاص الذين يعانون من تأزم بسبب قلة المتابعين لديهم وبالتالي قد يصابون بالإكتئاب.

    بالإضافة إلى ميزة "البوميرانغ Boomerang" التي تتيح تسجيل فيديوهات تصل مدتها الزمنية إلى حدود ثانيتين، ثم إعادة تشغيلها وعرضها بشكل بطيء لمدة 6 ثوانٍ متتابعة، والنتيجة التي نحصل عليها ممتعة جداً ومسلية.

    وبذلك كان انستغرام الحل الأمثل لبعض الناس الذين أصبحوا يشعرون بالملل، كانت ميزة بوميرانغ، وتطويرها للفيديوهات، مسلية وتسبب الإدمان على استخدامها بسهولة.

    وفي نفس السياق، تعددت مزايا انستغرام، حتى أصبحت تساعد الكثير من الناس لكسب المال عن طريقه.

    حيث يمكن أيضاً جذب أعداد متزايدة من المتابعين باستمرار، إلى جانب إمكانية النمو اجتماعياً والتطور ضمن هذه الشبكة الاجتماعية، والأفضل من كل ذلك هو إمكانية مشاركة الأذواق والتفضيلات وكذلك الأفكار التي تساهم في إعداد الاتجاهات والميول وبذلك يمكن الوصول إلى الجمهور المستهدف المطلوب.

    وتعددت الطرق لذلك في انستغرام، مثلاً عن طريق إعداد القصص والعروض الترويجية كميزة من مزايا عمل انستغرام التي تبعث على الدهشة ويمكن أن تكون المفتاح إلى النجاح.

    ويجب النظر إلى القصص والتسويق على أنها استثمار يهدف إلى الوصول إلى أعداد أكثر من الناس ضمن تطبيق الانستغرام.

    فقد أصبح الموضع وسيلة لنشر الدعايات التجارية، ومن خلالها زيادة عدة المتابعين وكسب المال، وأكبر دليل على ذلك لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، الذي يأتي في المركز الأول ضمن قائمة النجوم الذين يتقاضون أعلى أجر عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام خلال عام 2019.

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    When I smell great, I feel great! 😎 @cr7cristianoronaldo #PLAYFECTIONISM #CR7 #CR7PLAYITCOOL

    Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    ويحصل النجم البرتغالي على 50 مليون دولار، منها مليون دولار، اعلانات تنشر في انستغرام.

    وجاء في المركز الثاني لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمبلغ 25 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2019.

    أما المركز الثالث فكان من نصيب عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر، التي تمكنت بواسطة موقع انستغرام من كسب 17 مليون دولار.

    كما تضمنت قائمة نجوم الانستغرام الأثرياء لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام ولاعب باريس سانجيرمان الحالي نيمار والمغنية سيلينا غوميز والممثلة كايلي جينر وشقيقتها الكبرى كلوي كارداشيان.

    بالإضافة إلى بعض العرب الذين جنوا الكثير من المال من خلال المدونات ونشر الإعلانات واستخدام انستغرام لنشر قناة يوتيوب بهدف زيادة عدد المشاهدين عليها، أو وضع رابط لوقع علمي أو فني وزيادة عدد الزوار، حيث أن انستغرام يتيح لمستخدميه وضع الرابط من خلال المعلومات الشخصية أو ربط الرابط بالقصص اليومية.

    إن مزايا عمل انستغرام الكثيرة والمتعددة يمكن أن تساهم في توليد المزيد من التفاعل، وجذب المتابعين ومضاعفة نجاح العلامات التجارية ونشاطات الأعمال.

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