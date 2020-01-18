ابنة ماجدة الصباحي تنعاها بكلمات مؤثرة

نعت الممثلة، غادة نافع، ابنة الفنانة المصرية، ماجدة الصباحي، والدتها، اليوم السبت، برسالة مؤثرة.

وكتبت نافع إلى والدتها الراحلة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "إلى أصدق قلب، أمي التي انتقلت إلى رحمه الله، رحلتي ورحل معك كل الحنان، رحلت صديقتي وحبيبتي وكان القدر يريدني ان أتجرع مرارة الفراق ووحشة البعاد وينتهي كل الكلام، ويبقى اسمك في دمي وفي لساني".

وأضافت: "كيف أوفيكي حقك بكلماتي، وكيف لي أن ارثيكي وأنا المحتاجة لمن يرثيني فيكي، أحبك وأفتقدك".



وتابعت: "رحلتي جسدا وبقيتي في قلبي دوما، رحمة الله عليكي وأطلب لك المغفرة وأسألكم الفاتحة".

وأعلنت ابنة ماجدة أن عزاء والدتها سيقام غدا الأحد، في مسجد عمر مكرم، بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وغادة نافع هي الابنة الوحيدة لماجدة من الممثل والطيار الحربي إيهاب نافع.

ورحلت ماجدة الخميس عن 89 عاما، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جنازتها أمس الجمعة من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بالقاهرة.

وكانت غادة نافع أطلت في مايو/ أيار 2019، لتوضح حقيقة حجرها على والدتها ماجدة في عام 2016.

وقالت في تصريحات لبرنامج "القاهرة اليوم"، إن ممتلكات والدتها في الأصل باسمها هي، لكنها كانت أعطت لوالدتها توكيل عام لإدارة والتصرف في كل شيء.

وتابعت أنه مع تقدم والدتها في العمر، استغلها شاب وجعلها توقع عقد معه لإيجار شقة سكنية، ولم يدفع هذا الشاب الملبغ المتفق عليه عندما طالبته والدتها به، بل تسبب في أن تتعرض والدتها للاتهام في قضية نصب ومبلغ 15 مليون جنيه.

وواصلت غادة نافع أنها في هذا الوقت قررت أن تحجر على والدتها، ولكن على الورق فقط، وأكدت أنها لن تفعل أي شيء يضرها، وأن ما قامت به كان لحمايتها، موضحة أنها أصبحت هي تذهب إلى أقسام الشرطة وتخضع للتحقيقات، وكل هذا لم يكن ليناسب والدتها ولا حالتها الصحية.