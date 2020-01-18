نانسي عجرم تضحك بشدة من تقليد طفلة في "ذا فويس كيدز" لها... فيديو

انفجرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، في الضحك، بعد تقليد طفلة متسابقة لها، في الحلقة الثالثة من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس كيدز"، اليوم السبت.

ويظهر المقطع المصور، الذي شاركته القناة الرسمية للبرنامج، على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، وقوف الطفلة المتسابقة في البرنامج، هنا سليم، أمام لجنة التحكيم، وهي تتحدث عن مواهبها المتعددة، سواء في الغناء أو الرقص أو التمثيل أو التقليد، ليطلب منها الفنان اللبناني، عاصي الحلاني أن تقلد نانسي عجرم.

وافقت الطفلة، وقلدت أداء نانسي عجرم في أغنيتها الشهيرة "أخاصمك آه"، سواء في في رقصها وحركاتها، لتنفجر لجنة تحكيم البرنامج في الضحك في المقابل.

وكانت شبكة "إم بي سي"، حسمت الجدل المثار حول استمرار نانسي عجرم، في التحكيم ببرنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، من عدمه، وذلك بعد أزمة مقتل الشاب السوري الذي "حاول سرقة" منزلها.

ونفى مدير البرامج الترفيهية في "إم بي سي"، أليكس معوشي، انسحاب نانسي عجرم من برنامج "ذا فويس كيدز" التي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به، إلى جانب كل من الفنان محمد حماقي والفنان عاصي الحلاني.

وقال "معوشي" في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنغ" :"نانسي عجرم باقية، والأقاويل التي تتردد غير صحيحة".

ولفت إلى أن نانسي عجرم ستصور في 24 فبراير/ شباط المقبل، الحلقة النصف نهائية، وفي 7 مارس/ آذار الحلقة النهائية.

وأضاف أن الفنانة اللبنانية ستشارك في الموسم الرابع والمقبل من البرنامج.

وكانت فيلا نانسي عجرم في "نيو سهيلة" في لبنان قد تعرضت لمحاولة سرقة، قبل أسبوعين، من قبل محمد حسن موسى، سوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل السارق على الفور على يد زوجها، طبيب الأسنان، فادي الهاشم.