آلاف الدولارات... أريكة غير مريحة تخبئ كنزا بداخلها

تسببت أريكة غير مريحة في إحداث مفاجئة كبيرة لرجل أمريكي كان قد اشتراها من متجر للأشياء المستعملة.

تلقى هاورد كيربي مفاجأة عمره، عندما عثر على أكثر من 43 ألف دولار داخل أريكة مستعملة اشتراها من أحد المتاجر، في مدينة أوسو بولاية ميشيغان الأمريكية.

المفاجأة بدأت عندما شعر بأن الأريكة غير مريحة وغريبة، لتقوم ابنته بتفكيكها ولتكتشف كومة من الدولارات التي وصلت قيمتها لـ43,170 دولار.

إلا أن كيربي لم يشعر براحة الضمير بالاحتفاظ بهذه الأموال، ليتجه عائدا إلى المتجر الذي اشترى منه الأريكة لإخبار صاحب المتجر، في الوقت الذي قال له مستشاره القانوني بأنه غير ملزم بإعادة الأموال من الناحية القانونية.

ليتم العثور على صاحب الأريكة الأصلي والتي كانت فتاة ورثت الأريكة عن جدتها، لتتفاجئ مما حصل واصفة الأمر بالجنوني، بحسب مانقل موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.