بعد طلاقها... أصالة نصري تتحدث عن الصلح مع أنغام... فيديو

وعندما سئلت أصالة مؤخرا، بشأن العدول عن قرارها حول مقاطعتها لأنغام، قالت في تصريحات متلفزة: أن ليس لديها مشاكل مع أحد، وأن ليس لديها وقت لذلك.
وتابعت لبرنامج "ذا إنسايدر بالعربي": "أنا إنسانة مشغولة في شغلي، ومع أبنائي وأصدقائي، ما عندي مشاكل مع أحد".
وجاءت تصريحات أصالة نصري عقب الحفل الذي أحيته في القرية العالمية بإمارة دبي الإماراتية، الخميس، وبعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان.
واتهمت أصالة أنغام أنها "خرابة بيوت"، خلال استضافتها في برنامج "عايشة شو"، في شهر رمضان الماضي، وقالت: "هناك أشخاص يكونوا شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن الحب والعشق لا يمكن أن يأتي على حساب خراب بيوت بها أطفال، صداقتي بها انتهت، ولن تعود كما كانت، لأني لا أحب مثل تلك التصرفات من أي شخص إطلاقا، لأن عندي أشخاص من دمي عانوا منه".
وتابعت "حذفت أنغام وعملت لها بلوك من كل صفحاتي الشخصية على مواقع التواصل، لقد انتهت علاقتي بها تماما".
وأعلنت أصالة نصري، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.
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