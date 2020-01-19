بعد طلاقها... أصالة نصري تتحدث عن الصلح مع أنغام... فيديو

عادت المطربة السورية، أصالة نصري، للحديث عن صلحها مع المطربة المصرية، أنغام، وذلك بعد قطيعة استمرت أشهر.

وعندما سئلت أصالة مؤخرا، بشأن العدول عن قرارها حول مقاطعتها لأنغام، قالت في تصريحات متلفزة: أن ليس لديها مشاكل مع أحد، وأن ليس لديها وقت لذلك.

وتابعت لبرنامج "ذا إنسايدر بالعربي": "أنا إنسانة مشغولة في شغلي، ومع أبنائي وأصدقائي، ما عندي مشاكل مع أحد".

وجاءت تصريحات أصالة نصري عقب الحفل الذي أحيته في القرية العالمية بإمارة دبي الإماراتية، الخميس، وبعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان.

وقررت أصالة نصري مقاطعة أنغام، بسبب زواجها من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى، التي هي ابنة شقيقة طليق أصالة، المخرج طارق العريان

واتهمت أصالة أنغام أنها "خرابة بيوت"، خلال استضافتها في برنامج "عايشة شو"، في شهر رمضان الماضي، وقالت: "هناك أشخاص يكونوا شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن الحب والعشق لا يمكن أن يأتي على حساب خراب بيوت بها أطفال، صداقتي بها انتهت، ولن تعود كما كانت، لأني لا أحب مثل تلك التصرفات من أي شخص إطلاقا، لأن عندي أشخاص من دمي عانوا منه".

وتابعت "حذفت أنغام وعملت لها بلوك من كل صفحاتي الشخصية على مواقع التواصل، لقد انتهت علاقتي بها تماما".

وأعلنت أصالة نصري، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.