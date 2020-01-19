20 عاما من "السيلفي"... شاهد ماذا فعل هذا الرجل وأبهر العالم

في مقطع مصور أبهر العالم، وتداولته وسائل إعلام عالمية، قام مصور في خطوة غير مسبوقة، بالتقاط صورة "سيلفي" لنفسه على مدار 20 عاما.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الشاب، ويدعى "نوح كالينا"، بدأ في التقاط صورة "سيلفي" لنفسه، منذ يناير/ كانون الثاني 2000 وحتى يناير/كانون الثاني الجاري.

وحرص "كالينا" على التقاط الصورة لنفسه من نفس الزاوية، ثم دمج كافة صوره على مدى 20 عاما، في مقطع مصور، والذي عكس تقدمه في العمر.

وشاركه نوح كالينا مقطعه المصور، عبر قناته على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، واجتاز حتى لحظة كتابة هذه السطور 2 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحه الاثنين الماضي، 13 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحسب مجلة "بيزنس إنسايدر"، فقد بدأ نوح كالينا مشروع المقطع المصور قبل سنوات من انتشار مفهوم الصورة "السيلفي"، إذ كان يطلق عليها في ذلك الوقت "صورة شخصية"، واستخدم كاميرات مزودة بشاشة، وذلك لكي يرى نفسه قبل التقاط كل صورة.

وغاب كالينا 27 يوما من أصل 7305 يوما، هي فترة المقطع المصور.

وبلغ عدد الصور التي دمجها نوح كالينا في مقطعه المصور، ما يقرب من 7263 صورة.