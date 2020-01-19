فاقدا وزنه... تركي آل الشيخ في ظهور نادر قبل "الجراحة الدقيقة"

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، صورة حديثة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أثناء وجوده في أوروبا لإجراء عملية جراحية وصفت بـ"الدقيقة".

ونشر الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا"، سالم الهندي، الصورة في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وغرد معها: "أسأل الله العلي القدير أن ترجع لوطنك وأهلك ومحبينك سالما معافى وما تشوف شر يا بو ناصر".

أسأل الله العلي القدير ان ترجع لوطنك وأهلك ومحبينك سالما معافى وما تشوف شر يا بوناصر 💚🙏🏻🇸🇦 ⁦@Turki_alalshikh⁩ pic.twitter.com/WNsVhTRcB1 — سالم الهندي (@salhendi) January 18, 2020

وظهر "آل الشيخ" في الصورة، وهو يرتدي نظارات شمسية، وبدا أنه خسر جزءا من وزنه، وكان خلفه شخصان، ما أثار قلق بعض المغردين حول صحته وخطورة العملية.

وأحدثت الصورة تفاعلا واسعا، إذ تمنى العديد من المغردين لتركي آل الشيخ الشفا، ليشكرهم في المقابل بقصيدة شعر نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

أنا بحب الناس .. في صحة وخير

وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمه



اللي لهم عندي .. مودة وتقدير

وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه



أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا .. السليمه



وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير

من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه



تركي آل الشيخ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2020

وكان المطرب العراقي، ماجد المهندس، كشف مؤخرا، خلال حفله الغنائي، الجمعة، عن طلب تركي آل الشيخ منه، قبل دخوله غرفة العمليات، وهي أن يؤدي أغنية "أكذب عليك" للمطربة الجزائرية الراحلة، وردة، وأن يهديها إلى الجمهور.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ، سافر في رحلة العلاج، في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وذكرت مصادر لصحيفة "سبق" السعودية وقتها أن "الفحوصات الطبية التي سيخضع لها آل الشيخ تأتي لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة".