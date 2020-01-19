أسود السودان الجائعة تثير الرأي العام... فيديو وصور

أصبحت قضية الأسود الجائعة في حديقة عامة بوسط الخرطوم، قضية رأي عام عقب تداول مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأسود تعيش في أوضاع سيئة للغاية.

وقام مواطن سوداني بتصوير الحيوانات وهي تتضور جوعا داخل الأقفاص في حديقة القرشي، ليظهر مدى سوء حالتها وبروز عظامها.

وأكد المواطن أن أحد تلك الأسود مات منذ وقت قريب بسبب الجوع، وأعلن مدير الحديقة أنه خاطب مدير شرطة الحياة البرية رسمياً منذ أكثر من 3 شهور دون رد.

وأوضح مدير الحديقة أنه طالب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باستبعاد الحيوانات آكلة اللحوم من الحديقة وترحيلها لأي جهة أخرى مع الإبقاء على آكلة الأعشاب فقط.

وتسببت الظروف الاقتصادية للبلاد في تأثير سلبي على إعاشة الأسود التي تأكل اللحوم، التي باتت سلعة مكلفة.

وتفاعل المواطنون مع القضية وقرر البعض تنظيم حملات لزيارة الأسود وإطعامها، كما أبدى أطباء بيطريون رغبتهم في علاجها.

في البداية اعتقدت ان هذه الصور ليست حقيقية !!

هذا ما بقي من خمسة "أسود" في حديقة حيوان القرشي في #الخرطوم في #السودان ..

رجاءًا رجاءًا رجاءًا #انقذوا_اسود_القرشي .. pic.twitter.com/d4JSfW3QL4 — محمد عبد الحميد BBC (@mabdulhamidBBC) January 19, 2020

يذكر أنه منذ أكثر من عقدين لا توجد حديقة حيوان في الخرطوم بعد أن قام نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، بإزالة واحدة من أكبر وأقدم حدائق الحيوان في أفريقيا.

وحرص رئيس نادي الهلال السوداني، أشرف الكاردينال، على تبني قضية الأسود الجائعة متبرعا بذبح الخراف بشكل يومي للأسود بحديقة القرشي.