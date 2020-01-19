مستشار الرئيس السيسي يكشف 6 معتقدات خاطئة عن المريض النفسي

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، أن المرض النفسي سيكون الأول في قائمة الأمراض التي تواجه البشرية بحلول عام 2030.

وأوضح عكاشة مستشار الصحة النفسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه يوجد في العالم الآن ما يزيد على 500 مليون شخص يعانون من الاضطرابات النفسية، كما أن عدد مرضى الاكتئاب في العالم يبلغ نحو 140 مليون نسمة.

وأشار عكاشة في تصريحات لبوابة "الأهرام"، إلى أن هناك اعتقادات خاطئة عن المريض النفسي، لخصها في ست نقاط.

أولا، الذين يعانون من أمراض عصبية أو ذهنية يجب حجزهم بالمستشفيات، بينما توجد العديد من البدائل عن حجزهم في المستشفيات، تكون أفضل بالنسبة لحالاتهم.

ثانيا، الحجر على المريض النفسي هو أفضل وأنسب مكان لمن يعانون الفصام، ولكن الحقيقة أن الذين يعانون من الفصام يجب إلا يحجزوا أو يحجر عليهم؛ لأن حالتهم سوف تتدهور أكثر لو جرى علاجهم بالعقاب أو الحجر.

ثالثا، لا فائدة من الأدوية النفسية لما يلاحظونه من عدم شفاء من بعض المرضى رغم استخدامهم لتلك الأدوية النفسية لفترة طويلة، وأن هذه الأدوية هي مجرد مسكنات ومهدئات أو منومات، ولكن الحقيقة أن الأثر الفعلي لبعض الأدوية النفسية يستغرق بعض الوقت في الظهور.

رابعا، الأدوية النفسية ما هي إلا مهدئات ومسكنات ونوع من المخدرات وتودي إلى الإدمان، ولكن الحقيقة أن الأدوية النفسية لا تودي للإدمان مطلقا.

خامسا، الصالحون والأتقياء لا يصيبهم المرض النفسي وأن ذلك ضعف إيمان، لكن الحقيقة أن الفصام مرض عضوي في المخ مثل باقي الأمراض التي تصيب الإنسان.

سادسا، المريض النفسي يميل إلى العنف، ولكن الحقيقة أن الدراسات أثبتت الأشخاص التي تعاني أمراضا نفسية تظهر عليهم أعراض العنف أقل من الأشخاص الطبيعيين.