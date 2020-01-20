شركة تقدم مقعدا جديدا لتوفر راحة موظفيها "اعمل وأنت مستلقيا"... فيديو

تعتقد شركة "آلت وورك" أن الجلوس لساعات طويلة على المكاتب يمكن أن يكون من أكثر أسباب آلام الظهر والرقبة وغيرها من الأوجاع عند كثير من الناس.

وتسعى الشركات بشكل متواصل للوصول لأفضل الطرق والظروف التي يعمل بها الموظف، لتهيئة وتقديم طرق حماية فعالة للموظف.

وتوصلت شركة "آلت وورك" الأميركية لحل هذه المشكلة عن طريق رفع شعار: "اشتغل وأنت مستلقيا"، حيث بدأت بتصميم وبيع مكاتب مزودة بكراسيها، ومجهزة بطريقة مبتكرة، بحيث يستطيع أن يتمدد الموظف أثناء عمله، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

ومؤخراً، أدخلت الشركة بعض التعديلات على مكتبها المبتكر، بحيث يستطيع المكتب حمل كمبيوتر ومعدات قد يصل وزنها إلى 20 كيلوغراما، وقد طرحته بسعر يتخطى 7 آلاف دولار أميركي.

وتؤكد الشركة أن العمل في "وضع التمدد" يحسن الدورة الدموية، كما يزيد من إنتاجية الموظف.