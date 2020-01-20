تطوير أسرع جسم دوار في العالم بسرعة 300 مليار دورة في الدقيقة... فيديو

ونجح العلماء في محاولة التغلب على رقمهم السابق المسجل في يوليو/تموز 2018، عندما صنعوا كائناً مشابهاً يدور بسرعة 60 مليار دورة في الدقيقة.

ومن المعروف أن أجهزة الحفر التي يستخدمها أطباء الأسنان تصل سرعة دورانها إلى 500 ألف دورة في الدقيقة، أي أبطأ بنحو 600 ألف مرة من هذا الجسم الدوار الجديد ذو الحجم الصغير.

“When it’s set spinning, this new model hit blistering speed of 300 billion rpm. For comparison, dentist drills are known to get up to 500,000 rpm, while fastest pulsar – which is the speediest-spinning natural object – turns at a leisurely 43,000 rpm.” https://t.co/pi0QQUnuY7 pic.twitter.com/biy2GnUJpX — Paul Stewart (@PaulStewartII) January 19, 2020

​ويقول فريق البحث بقيادة تونغشانغ لي إنه بالإضافة إلى تسجيل رقم قياسي، فهم يأملون في استخدام النتائج، لقياس التأثيرات الكمومية مثل الاحتكاك في الفراغ، بحسب ما ذكر موقع "newatlas".

ولجعل الجسيمات المتناهية الصغر تدور، وجّه الفريق اثنين من أشعة الليزر عليها، واحد لتثبيتها في مكانها، والآخر لبدء الدوران، وعندما يصطدم الضوء الصادر عن حزمة الليزر بأي شيء، فإنه يولد درجة من القوة عليه تعرف باسم ضغط الإشعاع.

Light Powers World’s Fastest-Spinning Object to 300 Billion Revolutions per Minute https://t.co/nj40fJHj7x pic.twitter.com/Y3CcJJ1HEM — flowingnews (@flowingnews1) January 19, 2020

​وعادة ما تكون هذه القوة ضعيفة جداً بحيث لا يكون لها أي تأثير، ومع ذلك وفي الفراغ - حيث يوجد احتكاك ضئيل للغاية - يمكن أن تتسبب في دوران الأشياء بسرعة فائقة.

وهذه القوة أضعف بمقدار مليون مرة من الضغط الذي تمارسه الجاذبية على البشر، لكنها لا تزال قائمة، وفي الفضاء، يمكنها حتى دفع الأقمار الصناعية باستخدام الأشرعة الخفيفة.

وبالإضافة إلى السجل الجديد من حيث سرعة الدوران، يمكن للجسيمات النانوية قياس عزم الدوران بمستويات حساسية أكثر بنحو 600 إلى 700 مرة من أي جهاز آخر.