أبوظبي تستضيف أكبر لعبة متاهة في العالم... صور

يستضيف أحد المعالم المميزة في أبو ظبي مول "مارينا"، متاهة "ذي وندر مايز" المتنقلة التي تعد المتاهة الأكبر من نوعها في العالم، ليوفر المركز التجاري الأشهر في العاصمة المتعة والإثارة لرواده من محبي المغامرة.

وحسب بيان صحفي كانت متاهة "ذي وندر مايز" قد وضعت لأول مرة في حديقة أم الإمارات العام الماضي، ولاقت استحساناً كبيراً من زوار الحديقة.

أبوظبي: أكبر لعبة متاهة متنقلة في العالم تزور مارينا مول https://t.co/Ir4hEn773m pic.twitter.com/Huky0XRwM1 — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) January 19, 2020

​وتمتد المتاهة على مساحة كبيرة تصل إلى 30000 متر مربع، لتضمن حصول الزوار على من مختلف الأعمار على تجربة مثيرة، حيث تتعدد الانعطافات والطرق المسدودة فيها، كما يوجد بها العديد من المحطات الخفية التي تحتاج لقوة الملاحظة وسرعة التفكير، وحتى يتمكن زوار المول من الاستفادة من أجواء موسم الشتاء تستمر المتاهة حتى تاريخ 22 أبريل/نيسان 2020.

A-maze-ing: World’s largest mobile maze opens in Abu Dhabi's Marina Mall

It’s The Wonder Maze’s third UAE location after Al Ain Zoo and Riverland Dubaihttps://t.co/pDv0vKZLZt pic.twitter.com/Bs8uHVCY5Q — Discover Abu Dhabi (@365AbuDhabi) December 29, 2019

​وتعد المتاهة التي يستغرق اجتيازها حوالي 45-60 دقيقة، بيئة تعليمية رائعة خارجية في الهواء الطلق تختبر القدرات الفكرية للأطفال والضيوف وتحفيز سرعة البديهة والقدرة على التصرف، وبالتالي تعتبر "ذي وندر مايز" فرصة عملية لتطوير قدرات الأطفال في الوقت الذي يستمتعون فيه بصحبة ذويهم، بحسب ما ذكرت "وكالة أنباء الإمارات".

ولإضفاء المزيد من التشويق والمتعة، صممت "ذي وندر مايز" بحيث يتم تغيير المسارات بشكل منتظم، لضمان حصول الزوار على تجارب جديدة ومثيرة في كل مرة يدخلون فيها المتاهة، فضلاً على قياس قدرات الأفراد على التذكر وهم يقضون وقتاً بصحبة العائلة والأصدقاء.