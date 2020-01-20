أول تعليق من "إم بي سي" على حذفها فيديو متسابقة "ذا فويس كيدز" المصرية

خرجت شبكة "إم بي سي" لتعلق على ما تردد بشأن حذفها المقطع المصور الخاص بالمتسابقة المصرية، هايدي محمد، من برنامج "ذا فويس كيدز"، وذلك بعد استبعادها من الحلقة الثالثة السبت الفائت.

وأكد مصدر مسؤول من داخل المجموعة رفض ذكر اسمه، أن فيديو الحلقة موجود بالكامل على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكذلك على موقع "شاهد دوت نت"، ولم يحذف منه شيء كما أشاع البعض، بحسب صحيفة "القاهرة 24".

وتابع، أن الحكاية بدأت عندما نشرت إحدى الصحف صورة مفبركة لقناة على "يوتيوب" لا تتبع "إم بي سي"، يظهر فيها حذف الفيديو الخاص بالطفلة، مما أثار تساؤلات الجمهور حول هذا الأمر.

وأضاف: "هذا شيء عادي أن تكون هناك فيديوهات مختارة ومتنوعة، والبنت موجودة في البرومو عادي، كما أنها موجودة في تقرير لبرنامج "صباح العربية"... لا توجد أزمة من الأساس... ومسألة الاختيار تعود إلى لجنة التحكيم".

وواصل، أن "إم بي سي" لا تبخل بشيء على الأطفال الذين يشاركون بالبرنامج، موضحا أنها تعد لهم خبراء تربويين لإعدادهم وتأهيلهم نفسيا قبل صعودهم على المسرح.

وأضاف أن "المتسابقة هايدي محمد ضمن الكثيرين من المتسابقين الذين لم يحالفهم الحظ وتنشر صفحة البرنامج الفيديو الخاص بهم، وذلك نظرا لكثرة عدد الأطفال، فهم يختارون الأبرز فقط".

من جانبها، أعربت هايدي محمد، عن حزنها الشديد من حذف الفيديو الخاص بها على "يوتيوب"، قائلة: "لا أفهم لماذا كسروا بخاطري"، في إشارة منها إلى أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، نانسي عجرم ومحمد حماقي وعاصي الحلاني، بحسب موقع "مصراوي".

وتابعت: "أشعر بالصدمة من الظلم الذي تعرضت له من لجنة التحكيم، ولكن مع ذلك الدعم والتشجيع والكلام الحلو من الناس على صفحتي، وشهادتهم في غنائي عوضني شوية".

وكانت هايدي محمد، قد أدت أغنية "هذه ليلتي" للمطربة الراحلة، أم كلثوم، في الحلقة الثالثة من برنامج "ذا فويس كيدز"، ولكن لم يلتف إليها أي من حكام البرنامج الثلاثة.