حملة على الإنترنت لإنقاذ الأسود المصابين بسوء التغذية في السودان... فيديو

يتم احتجاز خمسة أسود أقفاص في حديقة حيوان القرشي في العاصمة السودانية الخرطوم، لكنهم منذ أسابيع يعانون من نقص في الغذاء والدواء، مما أدى إلى انتشار صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى الموضوع موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد ارتعشت عندما رأيت هؤلاء الأسود في الحديقة ... عظامهم تبرز من الجلد".

This is horrific RT @AFP: Sudanese citizens and activists have launched a social media campaign to save five lions from starvation at the Al-Qureshi park in an upscale district of the capital Khartoum#SudanAnimalRescue https://t.co/U49NlpQdr7 pic.twitter.com/Mgj4ZQNbLd — Angel Ob (@AngelOB520) January 20, 2020

​وأوضح مسؤولو الحديقة والمسعفون أن أوضاع الأسود تدهورت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث فقد بعضهم ما يقرب من ثلثي وزنهم، بحسب ما أوضح موقع "ndtv".

وقال عصام الدين حجار مدير حديقة القرشي لوكالة "فرانس برس": "الغذاء ليس متاحا دائما، وغالبا ما نشتريه من أموالنا لإطعامهم".

تتم إدارة الحديقة من قبل بلدية الخرطوم ولكن يتم تمويلها جزئيًا من قبل جهات خاصة، ويعتبر السودان في خضم أزمة اقتصادية متفاقمة، يقودها ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص العملات الأجنبية".

أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" الذي قام بجولة في الحديقة، بأن أحد الأسود الخمسة كان مربوطا بحبل وتم تغذيته بالسوائل من خلال تقطيرها في فمه، إلى أن تعافى من الجفاف.

ويتم تصنيف الأسود الأفريقية كنوع من السلالات "الضعيفة" من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، حيث انخفض تعدادها %43 بين عامي 1993 و 2014، مع حوالي 20000 فقط على قيد الحياة اليوم.