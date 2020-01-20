طفل في الـ6 من عمره ينجح في جمع مئة ألف دولار لدعم أطفال أستراليا... فيديو

قام طفل صغير يبلغ من العمر 6 سنوات بكثير من العمل لمساعدة أطفال أستراليا عن طريق صنع ألعاب الكوالا الطينية لجمع الأموال من أجل حرائق أستراليا، فجمع أكثر من 100 ألف دولار حتى الآن.

قالت والدته كيتلين كولي إن أوين كولي، البالغ من العمر 6 سنوات من هينجهام بولاية ماساتشوستس، كان حزينا حين علم بأخبار حرائق الغابات الأسترالية قبل أسبوعين، وسأل فورا عما إذا كانت أية حيوانات قد أصيبت في الحريق فأجابته والدته بنعم.

بهدوء، غادر الغرفة ورسم صورة للكنغر، والكوالا والدنغو تحت المطر، قالت والدته إن الصورة تمثل رغبته بالنسبة لأستراليا، وهي أمطار لتخفيف الحرائق.

6-year-old boy making clay koalas to raise money for Australian wildlife https://t.co/cKItEg7Q5J pic.twitter.com/kfSQY948VN — Focus on the good news (@Focusonthegood6) January 16, 2020

​وقال كيتلين كولي لشبكة "سي ان ان" "كانت هذه حقا المرة الأولى التي يبدي فيها أوين اهتماما لشيء آخر غيره، سألناه عما إذا كان يريد المساعدة ... وتوصلنا معًا إلى هذه الفكرة، يمكننا أن نجعل بعض الكوالا الطينية ونمنحها ردًا على تبرعات الأصدقاء والعائلة".

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Owen Colley, a 6-year-old from Hingham, Massachusetts, is making clay koalas to raise money for the Australian fires. He’s raised over $20,000.



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​بدأ أوين بصنع الكوالا الرمادية الصغيرة من الطين وأعد والديه وسيلة للناس للتبرع لدعم إطفاء الحرائق في أستراليا، من خلال مجموعة لإنقاذ الحياة البرية في نيو ساوث ويلز، وترسل العائلة كوالا واحدة لكل شخص يتبرع 50 دولارا أو أكثر، صنع حوالي 55 من الكوالا.

A 6-Year-Old Is Making Clay Koalas To Raise Money For The Australian Fires. He’s Raised Over $100,000 | Fort Smith/Fayetteville News https://t.co/doPSXnjR3I pic.twitter.com/20SY0Ip2MI — get-paid.co.network (@PaidCo) January 18, 2020

​وتأمل والدة أوين كوللي أن يتمكن الآباء الآخرون والأطفال من إيجاد طرق لمساعدة المتضررين من حرائق الغابات في أستراليا.