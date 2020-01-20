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    محمد صلاح بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد، 19 يناير/ كانون الثاني 2020

    ممثلة مصرية تثير جدلا بتعليقها على خلع محمد صلاح قميصه

    © REUTERS / PHIL NOBLE
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    أحدثت الممثلة المصرية، رشا مهدي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقها على خلع اللاعب الدولي محمد صلاح قميصه، خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، أمس الأحد.

    وغردت رشا مهدي عبر حسابها على موقع "تويتر": "مبروك يا صلاح الجون حلو، ولكن لا تخلع القميص مرة أخرى في السقعة (الطقس البارد) يا قلب مصر".

    وأثارت تغريدة الممثلة تفاعلا كبيرا بين مستخدمي "تويتر"، إذ أشار أحدهم ساخرا إلى أن "رشا مهدي ممثلة مصرية ووالدة محمد صلاح في الغربة".

    ​وكتب مغرد آخر ساخرا، مستكملا نصيحة رشا مهدي لمحمد صلاح: "وضع على صدرك ورق جرائد وارتدي شرابين فوق بعض".

    ​وحقق فريق ليفربول الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد، أمس الأحد، بهدفين دون رد، في الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

    وسجل هدفي ليفربول، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و93 من عمر المباراة.

    بهذه النتيجة، بات ليفربول الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على جميع فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

    واقترب الريدز من التتويج باللقب، حيث يهيمن الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

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