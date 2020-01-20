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14:43 20 يناير/ كانون الثاني 2020
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    شيرين عبد الوهاب

    سر غناء شيرين عبد الوهاب على كرسي في السعودية... فيديو

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    أثارت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، حيرة جمهورها، بسبب ما طلبته خلال حفلها الغنائي الذي أحيته في جدة بالمملكة العربية السعودية.

    وبحسب برنامج "إم بي سي ترندنغ"، فإن شيرين عبد الوهاب تأخرت عن الوصول في موعدها المحدد، وعندما حضرت اعتذرت للجمهور بأنها مريضة.

    وبعد مرور بعد نصف ساعة، طلبت المطربة الشهيرة إحضار كرسي لتجلس عليه أثناء الغناء، كما أنها ظهرت بوزن زائد عن المعتاد، لتثير تساؤلات الجمهور من جديد حول ما يتردد عن حقيقة حملها من زوجها، المطرب حسام حبيب.

    وطاردت شيرين عبد الوهاب شائعات الحمل، منذ زواجها في نيسان/ أبريل 2018.

    ويعد الحفل الذي أحيته شيرين عبد الوهاب في جدة السعودية، الجمعة الماضية، الأول لها في عام 2020.

    وارتدت شيرين في الحفل، فستانا طويلا بأكمام فضية اللون، واتسم بتطريزات لامعة بالكامل، لتبدو وكأنها قشور سمكة.

    وقدمت شيرين عبد الوهاب في الحفل، عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها :"حبه جنة"، و"نساي"، و"الوتر الحساس"، و"الكدابين"، و"ضعفي"، و"على بالي"، وغيرها من الأغاني.

    ومن المقرر أن تحيي شيرين حفلا غنائيا في الكويت، يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

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