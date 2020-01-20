يسرا تكشف لأول مرة عن سر كان سيودي بحياتها... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، يسرا، ولأول مرة، عن أزمة صعبة عاشتها قبل سنوات، مؤكدة أنها غيرت مجرى حياتها.

وقالت يسرا للجمهور، في برنامج "علمتني الحياة"، المذاع على قناة "إم بي سي"، إنه خلال أكثر سنوات عملها شهرة وقوة ونجاحا، أعلمها الطبيب أنها قد تكون مصابة بمرض سرطان الدم.

وتابعت أنها عاشت بعدها 3 أشهر من الخوف والرعب، ولم تعلن عن النبأ لأي أحد، حتى والدتها، خوفا عليها من أن تتعرض لصدمة بعد سماعها للخبر.

يسرا لا تتمالك نفسها من البكاء قائلة: نفسي لو ترجع ساعة واحدة!#الدنيا_علمتني#mbc1 pic.twitter.com/NSpnqp9slL — MBC1 (@mbc1) January 13, 2020

وأشارت الممثلة المصرية، إلى أنها خلال تلك الفترة العصيبة، أخذت تتمعن في النعم التي يملكها الإنسان دون أن يدركها، مثل الصحة والأهل، ووجود الأم، مؤكدة على الجمهور أنه لابد من الالتفات لمثل هذه النعم قبل زوالها أو فقدانها.

وتابعت يسرا بتأثر عن والدتها الراحلة: "أنا مثلا فقدت أمي مؤخرا، وأتمنى الآن أن يعود الزمن بي إلى الوراء مرة أخرى كي أستطيع أن أوفي حقها، يجب أن نكون متسامحين، أن نكون معطائين دون انتظار مقابل، بعد فقداني لأمي شعرت أنني تائهة وليس لي منفعة في الدنيا، أتمنى أن تعود ساعة واحدة فقط لكي تضربني وتصرخ في وجهي وسأكون سعيدة جدا".

ومن المقرر أن تبدأ يسرا تصوير مسلسل تلفزيوني جديد يحمل اسم "دهب عيرة"، من أجل عرضه في شهر رمضان.