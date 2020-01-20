"اللمبرغيني مطحونة"... حارس ناد أوروبي كبير ينجو بأعجوبة...صور وفيديو

تعرض الأرجنتيني سيرجيو روميرو، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحادث مروع كاد أن ينهي حياته، بعد أن اصطدمت سيارته الفارهة بالحاجز الجانبي في مدينة كارينغتون البريطانية.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر سيارة الحارس وقد دخلت الحاجز الجانبي لأحد الطرق وتعرضت لأضرار كبيرة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن الحارس لم يتعرض لأي إصابة. وظهرت مشاهد أخرى للسيارة، والحارس واقف بجانبها دون وجود أي علامات على أذى جسدي لحق به، رغم أضرار السيارة الكبيرة.

وبحسب الصحيفة فقد تعرض الحارس للحادث المؤلم أثناء توجهه للتدريبات اليومية الخاصة بالنادي، حيث كان يقود سيارة "لمبرغيني" يصل سعرها لنحو 170 ألف جنيه استرليني.