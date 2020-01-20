إماراتي يصطاد 3 قروش... أحدها طوله 3 أمتار

تمكن الصياد الإماراتي عيد سليمان من اصطياد 3 قروش ضخمة أحدها طوله 3 أمتار، وذلك بعد رحلة صيد على بعد نحو 75 كم، قبالة ساحل الفجيرة.

ذكر موقع "إرم نيوز" الإماراتي، أن الأسماك، التي اصطادها الصياد الإماراتي، هي أسماك ضخمة من نوع "الثور"، مشيرا إلى أن سليمان باعها بشكل قانوني.

ولفت الموقع الإماراتي ، إلى أن سليمان احتفل بصيده سمكة قرش تزن حوالي 350 كغ، وذلك بعد رحلة صيد، قام بها السبت الماضي، قبل أن يصطاد سمكتي قرش أخريين وزنهما 327 كغ و280 كغ، أمس الأحد.

يقول سليمان، إن السمكة وقعت في الشباك أثناء صيده سمك الكوفر والأرنوبس، حيث علق القرش بالطعم ورفض تركه، مضيفا: "من الصعب تجنب سمك القرش في تلك المنطقة، حيث يوجد الكثير منها".

ولم تكن عملية إخراج القرش سهلة، حيث استعان الصياد بقاربين آخرين، وطاقم مكون من 10 أفراد، حتى يتمكنوا من إخراج القرش من الماء في عملية استغرقت أكثر من ساعتين.

وتوجد أسماك قرش "الثور"، عند الساحل الإماراتي، وهي من الأنواع الأكثر عدوانية، لكن يتم تصنيفها على أنها "مهددة بالانقراض"، ولفت الموقع إلى أنه لم يتم حظر صيد تلك الأسماك الضخمة هذا العام، حتى الأول من مارس/ آذار، بينما تم حظر صيد أسماك القرش في الإمارات، في العام الماضي، من مطلع فبراير/ شباط إلى 30 يونيو/ حزيران.