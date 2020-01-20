تحذير من هيئة الأرصاد بشأن الطقس في مصر

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن درجات الحرارة لا تزال في حالة انخفاض بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات خلال ساعات النهار، وتنخفض بمقدار 10 درجات ليلا.

وقال شاهين لموقع "مصراوي"، اليوم الاثنين: "الصباح الباكر يشهد انتشارا كثيفا للشبورة المائية بالطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وما زالت فرص سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على السواحل الشمالية، ومتوسطة على مناطق الوجه البحري وتمتد إلى القاهرة".

وأشار شاهين إلى أن طقس الثلاثاء يشهد سرعة في الرياح على أغلب الأنحاء، تزيد من إحساس انخفاض درجات الحرارة، ومحملة بالرمال والأتربة على محافظات جنوب البلاد، مع اضطراب الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار في العمق.

وأكمل شاهين أن فترة التقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ناصحا بالاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم، والقيادة بهدوء على الطرق أثناء انخفاض الرؤية سواء بسبب الشبورة أو سقوط الأمطار.​