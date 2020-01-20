ديدان في جهاز التنفس... واقعة صادمة داخل مشفى سعودي ووفاة المريضة

شهد أحد مستشفيات جدة واقعة صادمة، تمثلت بوفاة مريضة، خرجت ديدان من فتحة جهازها التنفس الصناعي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "تواصل" السعودية، فوجئ أهالي المريضة مريم العاصمي بخروج ديدان تخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي للمريضة التي تعاني جلطة في القلب.

وقال أهل المريضة: "فوجئنا عند زيارتها بخروج ديدان من أنبوب جهاز التنفس الصناعي، وعند سؤال الطاقم الطبي تحججوا بوفاتها دماغيا".

وأعلنت "هيئة صحة جدة" تشكيل فريق طبي لمتابعة حالة المريضة، ليتأكد عقب ذلك أن الديدان هي يرقات الكيسة المذنبة وهي من مسببات الديدان الشريطية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة.

وأعلنت أسرة المريضة وفاتها، داخل المستشفى متأثرة بمرضها، كما طالبت بضرورة التحقيق مع إدارة المستشفى، موجة لها تهمة الإهمال.