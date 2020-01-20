تقارير: كشف سر انفصال ريهانا عن حبيبها السعودي

كشفت تقارير إعلامية، عن سبب انفصال المطربة العالمية ريهانا، عن الملياردير السعودي حسن جميل.

ووفقا للمدونة الشهيرة شالون ليستر، إن من أهم أسباب انفصال ريهانا عن حبيبها، هو إجباره لها على تناول الطعام غير الصحي بكثرة ليزيد وزنها أكثر من اللازم.

وأوضحت ليستر نقلا عن مصادر، أن جميل صاحب الـ31 عاما، كان يخفي الوجبات عن ريهانا، ليجبرها على تناول الوجبات الدسمة طوال الوقت من أجل زيادة وزنها.

وأشارت المدونة الشهيرة، إلى أن وزن المطربة الأكثر دخلا في العالم، زاد من 125 رطل إلى200 رطل خلال علاقتها مع الملياردير السعودي.

وانفصلت المطربة الأمريكية، بصورة نهائية عن صديقها، رجل الأعمال السعودي، حسن جميل، وذلك بعد علاقة بينهما دامت 3 سنوات.

وليست ريهانا هي أول من يواعدها حسن جميل من المشاهير، إذ كان مرتبطا في السابق بعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل.

وحسن جميل، هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل، التي تمتلكها عائلته، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، ولديها حقوق التوزيع الحصري لسيارات "تويوتا" اليابانية في المملكة العربية السعودية وسبعة بلدان أخرى.

وتقدر قيمة ثروة عائلة حسن جميل بـ 1.5 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".