شاهد انفعال أحمد السقا على أحد الصحفيين بسبب زوجته

View this post on Instagram

التناغم و الرومانسية والدعم بين #أحمد_السقا و وزوجته مها لفتوا أنظار الجميع إليهم💕و لكن فرحتهما بتكريمهم في مؤتمر التميز و الجودة تعكرت للحظات بسبب انزعاج السقا...تفاصيل أكثر في لينك البايو👇 @etbilarabi