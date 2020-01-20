رفض 300 فتاة.. "عملاق باكستان" يبحث عن عروس وزنها 102 كغم

يبحث عملاق باكستاني عن شريكة حياته، لكنه يرفض أن يكون وزنها أقل من 102 كيلوغرامات، وأن تكون ماهرة في الطبخ، لتساعده في تناول طعامه المفضل.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن العملاق الباكستاني، يعد واحدا من أضخم الرجال في العالم، ويدعى أرباب خيزر، 27 عاما، ويعرف، في باكستان بـ"رجل الهيكل.

ويبلغ وزن خيزر 444 كغم، وطوله حوالي مترين، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أنه يريد عروس، تكون طباخة رائعة لتساعده في تناول طعامه المفضل ، الذي يبلغ 10000 سعرة حرارية يوميا.

ويتناول العملاق الباكستاني 36 بيضة يوميا في الإفطار، إلى جانب 5 لترات من الحليب و3 كيلو من اللحم مع الأطباق المليئة بالأرز والخبز، ورغم ذلك يقول إنه لا يعاني من أي مشاكل صحية، بسبب زيادة الوزن.

وأكد أرباب خيزر، أنه يتعرض الآن لضغوط من عائلته للعثور على امرأة يتزوجها ويكون عائلة معها، مشيرا إلى أنه يقابل بعد أي فتاة تشد انتباهه، ويقول: "أريد مقابلة امرأة تزن 100 كيلوغرام على الأقل وأن يكون طولها 1.9 مترا".

وتابع: "جميع النساء اللاتي يرغبن في الزواج مني حتى الآن كن نحيفات للغاية"، مضيفا: "والدي ووالدتي يريدان مني أن أتزوج، إنهما يريدان أن أنجب أطفالا، لكنني لم أجد ما يناسبني، في السنوات السبع الماضية".

واستطرد: "كنت أبحث عن الحب، وشاهدت 200-300 فتاة، لكنهن كن في المتوسط"، مضيفا: "أنا لائق تماما وأشعر بالرضا في وزني،، لكن لابد لي من الاستمرار في ممارسة الرياضة وتناول الطعام لأصبح بطل العالم".

ويسعى مئات الأشخاص لالتقاط صور سيلفي مع من يصفونه بـ"العملاق اللطيف" أمام منزله، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه يعيش في مدينة ماردان في باكستان، ورغم شهرته الواسعة في باكستان، إلا أنه يريد أن يصبح نجما عالميا.