عاصي الحلاني يعلق على استبعاد المصرية هايدي محمد من "ذا فويس كيدز"

وتابع: "البرنامج حدد خلال هذا العام 15 صوتا فقط لكل مدرب، ولذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق".
ولفت إلى أن "هذه المشكلة عادة ما تتكرر في كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال".
وأوضح عاصي الحلاني أن إدارة البرنامج في حالة اكتمال الفرق، تكون مجبرة على جعل المشتركين يختارون ما بين الظهور في البرنامج مع استبعادهم، أو عدم المشاركة، احتراما لمجهود وتحضيرات كل مشترك".
وأوضح أن "المدربين لا يغيرون ملابسهم طوال حلقات اختيار المواهب، لأنه من الممكن في بعض الأحيان، أن تمر حلقة دون اختيار ولا موهبة"، مشيرا إلى أن "هايدي من الممكن أن تشترك في البرنامج العام المقبل، حتى تنال حظها من المشاركة مرة أخرى".
عاصي الحلاني يعلق على جدل خروج هايدي محمد من The voice kids#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/zEtrCpKzFi— MBC Trending (@MBCTrending) January 20, 2020
وبدأ الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، يوم السبت، 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحسب موقع "في الفن"، الذي لفت إلى أن هايدي محمد، تعتبر أول حالة يؤكد الجمهور فيها أنها تعرضت للظلم في البرنامج هذا الموسم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)