298 عظمة كشفت الأمر... القبض على قاتل بالوراثة

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت السلطات في تايلاند عن لغز اختفاء العديد من الفتيات في تايلاند، بفضل رفات الفتاة الأخيرة.

وتم العثور على مئات العظام التي تعود إلى فتيات، مثبتة في قاع بركة كبيرة تقع في مزرعة يملكها أبيتشاي أونجويزيت.

وتعرفت السلطات على جثة القتيلة وارينثورن تشياشيت صاحبة الـ22 عاما، من بقايا الوشم الذي كان يغطي ظهرها، وكانت بقايا القتيلة ملفوفة بالملابس وحقيبة بلاستيكية سوداء، ومثبتة بأثقال في قاع البركة.

The 'serial killer' son of a murderer has been arrested after hundreds of bones belonging to young women were found submerged in his pond https://t.co/2dznj6XiGo — Daily Mail Online (@MailOnline) January 21, 2020

وتعتقد الشرطة أن القاتل أجبر صديقته على النوم في صندوق معدني، قبل أن يخنقها ويلقيها في البركة، والتي عثرت في قاعها على 298 عظمة تعود إلى ضحيتين على الأقل.

وأشارت الشرطة إلى أن نتائج التحقيق الأولية تظهر قتل الكثير من الضحايا على يد تشياشيت.

يذكر أن والد القاتل، ارتكب جريمة في ثمانينيات القرن الماضي، حيث ذبح طفلة عمرها 15 عاما.