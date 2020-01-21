رغم أكوام اللحم... وفاة لبؤة من لبؤات السودان الجائعة... فيديو

وكشف عثمان أن اللبؤة احتضرت وكان أمامها أكوام من اللحم قدمها لها متطوعون علموا بالقصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ولم تكن اللبؤة قادرة على الأكل بسبب مرضها الشديد لتفارق الحياة، بينما تحسنت الحالة الصحية للبؤة أخرى.

أصبحت قضية الأسود الجائعة في حديقة عامة وسط الخرطوم، قضية رأي عام، عقب تداول مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأسود تعيش في أوضاع سيئة للغاية.

وقام مواطن سوداني بتصوير الحيوانات وهي تتضور جوعا داخل الأقفاص في حديقة القرشي، ليظهر مدى سوء حالتها وبروز عظامها.

وأكد المواطن أن أحد تلك الأسود مات منذ وقت قريب بسبب الجوع، وأعلن مدير الحديقة أنه خاطب مدير شرطة الحياة البرية رسميا منذ أكثر من 3 شهور دون رد.

وتسببت الظروف الاقتصادية للبلاد في تأثير سلبي على إعاشة الأسود التي تأكل اللحوم، التي باتت سلعة مكلفة.

وتفاعل المواطنون مع القضية وقرر البعض تنظيم حملات لزيارة الأسود وإطعامها، كما أبدى أطباء بيطريون رغبتهم في علاجها.