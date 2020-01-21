توقيف أب احتجز أبناءه 9 أعوام في مزرعة

أعلن التلفزيون الهولندي عن توقيف رب أسرة، بعد ثلاثة أشهر من العثور عليه مع عائلته في مزرعة في أطراف مدينة أسين شمال شرقي البلاد.

وفي أول جلسة علنية للمحكمة المحلية، ستطلع المحكمة فقط على التحقيقات في الاتهامات الموجهة للأب حول سلوكه مع أبنائه، ولم يتضح بعد متى ستبدأ الإجراءات.

ويتهم الهولندي، غريت جان فان دي، باحتجاز أبنائه الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً في المزرعة، ولم يتضح بعد دافع احتجازهم.

Dutch court holds first hearing in secluded farm family case - Reuters https://t.co/NLauYesmoJ — Tail 💜 (@DogWaggedByTail) January 21, 2020

​لم يتكلم الأطفال، الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر علنًا، ولكنهم ألقوا بتصريحات لمخرج أفلام هولندي يعمل على إخراج فيلم وثائقي عن العائلة.

واحتجز الأبناء، الذين لم يسجلوا مطلقاً لدى السلطات المحلية، في المزرعة 9 أعوام، حسب ما نشرته صحيفة "todayonline"، وتردد أن الأب وأربع بنات وابنين عاشوا منذ 2010 في غرفة مغلقة في المزرعة في بلدة روينروولد، وعثر على الأسرة بعد ظهور الابن الأكبر في حانة، وطلب المساعدة.